Luiz Díaz faz 2, Liverpool atropela o Manchester United e continua 100% no Inglês

Com dois gols de Luis Díaz e um de Mohamed Salah, o Liverpool amassou o Manchester United ao vencer por 3 a 0, neste domingo, no estádio Old Trafford, pela 3ª rodada do Campeonato Inglês. De quebra, continuou com 100% de aproveitamento, assim como o Manchester City.

Um dos fortes candidatos ao título, o Liverpool venceu o seu terceiro jogo consecutivo no torneio e chegou aos mesmos pontos do City, que lidera a competição pelos gols pró: 9 a 7. O Manchester United, por sua vez, conseguiu a sua segunda derrota em três partidas e ficou na 14ª posição, com três.

O colombiano Luis Díaz brilhou com dois gols, mas Salah roubou a cena e parece ter começado a temporada no auge de sua forma física. O egípcio marcou um gol e deu duas assistências, sendo o principal nome do Liverpool na vitória esmagadora sobre o United.

O jogo começou com o Liverpool pressionando. O time visitante precisou de apenas seis minutos para balançar as redes pela primeira vez, mas o gol acabou sendo anulado pela arbitragem, que marcou impedimento de Salah no lance. O egípcio havia participado da jogada que acabou com Alexander-Arnold mandando para o fundo das redes.

O Manchester United chegou a equilibrar as ações e buscava surpreender o Liverpool no físico, mas o dia era de Salah, que passou a chamar a responsabilidade da partida. Aos 34, Casemiro perdeu a bola na intermediária e viu o time da casa disparar em contra-ataque. Gravenberch acionou o egípcio, que mandou para Luis Díaz. O atacante cabeceou para o gol.

O roteiro se repetiu aos 41. Casemiro foi desarmado por Luis Díaz e viu a bola ficar com Mac Allister, que deixou com Salah na direita. O egípcio cruzou rasteiro para o colombiano mandar para o gol. O United se abateu e não conseguiu retomar o controle do jogo, apesar do apoio de seus torcedores.

No segundo tempo, o Liverpool continuou pressionando e fez o terceiro aos dez. Em mais uma saída errada do Manchester United, Szoboszlai disparou em velocidade e tocou para Salah, que acertou um bonito chute de primeira para fazer 3 a 0.

Salah ainda teve mais duas oportunidades para fazer o quarto, mas o goleiro Onana apareceu para evitar o pior. Com a vantagem, o Liverpool se acomodou e deu a bola para o Manchester United, que tentou diminuir com Gakpo e Lisandro Martínez, em uma tentativa de bicicleta, mas a bola insistiu em não entrar.

O Manchester United volta a campo no dia 14 de setembro, sábado, às 8h30, para enfrentar o Southampton, no St. Mary's Stadium. No mesmo dia, às 11h, o Liverpool recebe o Nottingham Forest, no Anfield.