Müller bate recorde de jogos, marca e ajuda o Bayern a derrotar o Freiburg no Alemão

O Bayern venceu o Freiburg por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Alemão, em tarde especial para o atacante Müller. Autor de um dos gols na partida, ele entrou aos 14 minutos do segundo tempo para atingir uma marca histórica: ele completou 710 partidas com a camisa do clube alemão e superou o lendário goleiro Sepp Maier. No final do duelo, o camisa 25 foi ovacionado pela torcida e pelos companheiros de equipe.

Disposto a esquecer os fracassos da última temporada, quando teve interrompida uma sequência de 12 anos levantando troféus, o Bayern foi para cima dos visitantes desde os primeiros minutos, mas sem criar chances claras. Somente aos 21 minutos, Olise arriscou o chute da entrada da área, obrigando Florian Müller a fazer boa defesa.

Aos 36 minutos, Gunter tocou a bola com a mão na área e o árbitro, com o auxílio do VAR, assinalou o pênalti. O centroavante Kane cobrou no canto direito com categoria e inaugurou o placar.

Em desvantagem, o Freiburg passou a se arriscar mais no campo de ataque no segundo tempo e criou boas chances com Grifo e Osterhage. Aos poucos, porém, o ritmo da partida diminuiu e os dois times pouco produziram.

Aos 33 minutos, Gnabry cruzou na área da direita, Müller dominou a bola, cortou o marcador e fuzilou para marcar o segundo gol da equipe do técnico Vincent Kompany. Nos acréscimos, Holer teve a oportunidade de anotar pelo Freiburg em cobrança de pênalti, mas bateu por cima do gol de Neuer.

Apesar dos 100% de aproveitamento nas duas rodadas iniciais do Alemão, o Bayern ocupa a segunda posição na tabela, atrás do Heindenheim, que goleou o Augsburg por 4 a 0, neste domingo, em casa, e lidera no saldo de gols. Wanner, Scienza, Beck e Breunig anotaram os gols dos anfitriões.