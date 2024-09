Juventus só empata com a Roma e desperdiça chance de ser líder isolado no Italiano

Com duas vitórias em duas rodadas e atuando diante de sua torcida, a Juventus de Turim desperdiçou a chance de figurar sozinha no topo da tabela do Campeonato Italiano ao ficar no empate sem gols com a Roma neste domingo, em Turim, pela terceira rodada da competição.

O resultado deixa a equipe do técnico brasileiro Thiago Motta com os mesmos sete pontos que a Inter, Torino e Udinese. Já a Roma, com apenas dois pontos, ocupa a modesta 16ª colocação.

A partida terminou de forma dramática. Após um primeiro tempo burocrático, os donos da casa mudaram de postura na etapa complementar e empilharam chances ao final do duelo. No entanto, a boa atuação do goleiro Svillar assegurou o 0 a 0.

Apesar de jogar fora de casa e vir de um mau início de campeonato (um empate e uma derrota em duas rodadas) foi a Roma que entrou em campo procurando o gol. A estratégia surpreendeu a equipe de Turim, que demorou a entender a dinâmica do duelo e chegou a ser pressionada pelo rival.

Com o decorrer do confronto, a partida perdeu intensidade e ficou concentrada na troca de passes no meio-campo. Em uma etapa sem muitas emoções, a melhor chance surgiu aos 41 minutos.Vlahovic completou um cruzamento da esquerda e mandou a bola no canto. Svillar fez uma linda defesa e mandou a bola a escanteio.

Insatisfeito com a atuação da Juventus, o técnico brasileiro Thiago Motta resolveu mexer na equipe e colocou Koopmeiners, Dybala e o brasileiro Douglas Luis para tornar o time mais efetivo. A Juventus passou a criar seguidas oportunidades e contagioua torcida. No entanto, apesar da pressão o time de Turim teve de se contentar com o 0 a 0.

Os dois times voltam a jogar pela competição no próximo dia 15. No domingo, a Juventus desafia o Empoli como visitante. A Roma também vai atuar fora de casa e enfrenta o Genoa no estádio Luigi Ferraris.

Em Údine, A Udinese fez valer o mando de campo e derrotou o Como pelo placar de 1 a 0. O atacante brasileiro Brenner fez o gol solitário do confronto. A rodada deste domingo contou ainda com mais dois jogos que foram realizados mais cedo. A Fiorentina recebeu o Monza e ficou no empate de 2 a 2 . E foram os visitantes que saíram na frente.

Djuric fez 1 a 0 aos 19 e Daniel Maldini ampliou com pouco mais de meia hora de confronto. Moise Kean descontou no final da primeira etapa e recolocou a Fiorentina no jogo. Nos acréscimos da etapa complementar, Gosens acertou bela cabeçada e decretou o empate.

O Hellas Verona obteve um importante resultado ao bater o Genoa por 2 a 0 em seus domínios. Os gols que determinaram o triunfo fora de casa aconteceram no segundo tempo. Tchatchoua abriu o placar aos 10 minutos e Tengstedt garantiu os três marcando logo depois.