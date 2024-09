Amazonas e Ceará sofrem com o calor e ficam no empate de 1 a 1 pela Série B

Sob o calor de 36 graus, Amazonas e Ceará empataram por 1 a 1, neste domingo, na Arena da Amazônia, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa foi melhor no primeiro tempo e marcou com Erick Varão, de cabeça, mas no segundo tempo o Ceará foi melhor, soube se aproveitar da expulsão de Miranda, e chegou ao empate na parte final com Jorge Recalde.

Invicto há quatro jogos, o Amazonas está com 32 pontos, na 12ª posição, atrás do objetivo de atingir os 44 pontos para se manter na Série B em 2025. O Ceará, com 36, ocupa a sexta posição e continua de olho no G-4 - zona de acesso - mesmo porque o Vila Nova, quarto colocado, tem 39 pontos.

O primeiro tempo começou equilibrado, mas o Amazonas mostrou eficiencia e abriu logo aos seis minutos. Luan Silva fez o passe para Matheus Serafim, do lado esquerdo, e ele cruzou do outro lado para a cabeçada de Erick Varão para as redes: 1 a 0.

A vantagem deu tranqüilidade ao time da casa, que soube amenizar o bom toque de bola do Ceará que, embora tivesse a bola, não conseguia chegar com perigo no ataque. Os cearenses foram para os vestiários no intervalo reclamando muito do forte calor e da baixa umidade que dificulta a respiração.

O segundo tempo foi bem mais movimentado, mesmo porque o Ceará, enfim, saiu para o ataque em busca do empate. Até balançou as redes, aos 11 minutos com Erick Pulga, mas houve impedimento, confirmado pelo VAR. Dois minutos depois, Saulo Mineiro saiu sozinho em disparada e na frente da área finalizou, porém, para fora, perdendo uma chance incrível par empatar.

O Amazonas, até então acuado, teve a chance de aumentar o placar aos 19, quando Luan Silva finalizou após troca de passes e o zagueiro cearense David ribeiro aliviou quase em cima da linha de gol.

O Ceará continuou mais agressivo e o goleiro Marcão salvou o Amazonas, aos 25, num chute forte de Erick Pulga. No minuto seguinte, Miranda cometeu falta em cima de Pulga e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

Depois disso, o Ceará foi soberano, mas o empate do visitante contou com uma dose de colaboração da defesa amazonense. Em um erro na saída de bola, Facundo Barceló recuperou a joada e rolou para trás. Jorge Recalde chutou forte e no alto, deixando tudo igual, aos 41 minutos.

Pela 25ª rodada, o Amazonas volta a campo na próxima quinta-feira diante do Paysandu, em Belém (PA). O Ceará vai ter a semana livre, porque só volta a campo no outro domingo (8), quando vai receber em Fortaleza (CE) o Operário-PR.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 1 CEARÁ

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Jorge Jiménez, Erick Varão (William Barbio) e Diego Torres (Rafael Tavares); Matheus Serafim (Pará), Ênio (Wellington Manzoli) e Luan Silva (Sassá). Técnico: Rafael Lacerda

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe e Matheus Bahia; De Lucca (Recalde), Richardson (Andrey), Lucas Mugni (Lucas Rian); Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro (Barceló). Técnico: Léo Condé

GOLS - Erick Varão, aos seis minutos do primeiro tempo; Recalde, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Enio e Sassá(Amazonas) e Erick Pulga (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Miranda (Amazonas).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 90.285,00

PÚBLICO - 10.065 presentes (2.684 pagantes).

LOCAL - Arena da Amazônia, em Manaus (AM).