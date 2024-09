Acordo por Damián Suárez

O Peñarol chegou a um acordo com o Botafogo pela contratação de Damián Suárez, que está afastado do elenco do Fogão, segundo informou o jornalista uruguaio Wilson Méndez.

De acordo com o jornalista, restam apenas alguns pequenos detalhes entre Damián e a diretoria do Botafogo para que ele possa se transferir. Com o Peñarol, o lateral-direito já tinha tudo acertado.

O prazo final de inscrições no Campeonato Uruguaio encerra hoje, mesmo dia que a janela brasileira de transferências se fecha. Por isso, as próximas horas serão cruciais.

Para a lateral direita, o Botafogo oficializou a contratação de Vitinho, que pertencia ao Burnley (ING). O vínculo do jogador com o Fogão vai até o fim de 2029.

O Burnley não queria se desfazer de Vitinho, que era titular do time. Entretanto, o desejo do atleta pesou para que houvesse um final feliz. O lateral acredita que um retorno ao Brasil o aproxima da Seleção.