Ramón Díaz elogia torcida e entrega dos jogadores na vitória sobre o Fla: 'Foi merecida'

O triunfo do Corinthians por 2 a 1 sobre o Flamengo, neste domingo, na Neo Química Arena, não só deu sobrevida à comissão técnica como renovou as esperanças de o clube alvinegro buscar mais do que a fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O técnico Ramón Díaz elogiou a determinação tática e o "espírito" corintiano dos jogadores na partida. "Foi uma vitória merecida. Estou feliz porque a equipe conseguiu cumprir taticamente, com entrega, o que a partida pediu diante de um grande clube. Pudemos fazer isso diante de grande pressão", afirmou o comandante alvinegro, enaltecendo a torcida que apoiou o time durante os 90 minutos.

"Gostei muito do entorno e de ver a torcida desfrutar de um jogo tão importante. Toda a festa foi linda e importante, por aí você vê que é um grande clube, com dimensão para fazer o que fez hoje."

O auxiliar Emiliano Díaz, filho de Ramón, afirmou que o time alvinegro vem merecendo melhor sorte há algum tempo e espera que o triunfo diante dos rubro-negros represente uma virada de chave.

"Fomos superiores contra o Bahia, contra o Fortaleza e contra o Atlético-MG. O que aconteceu é que a bola não entra, aí quando não ganha, é ruim, mas sabemos o grande trabalho que estamos fazendo", disse Emiliano. "É preciso ter coragem para enfrentar o momento que vive o clube. Agora parece que o trabalho é fantástico, e também não é assim. Fomos superiores contra os times que brigam lá em cima. O azar já foi, a bola entrou. Todos nós merecemos uma mudança de sorte", comentou.

A dupla também não poupou a arbitragem de Ramon Abbati, especialmente em relação à confusão no final do confronto que resultou nas expulsões de Yuri Alberto e Cacá, além do rubro-negro Carlos Alcaraz.

"Ele expulsou três jogadores em uma situação que ele tem que resolver. Prejudica os clubes, eles próprios, o espetáculo. Os árbitros precisam estar mais tranquilos e tomar decisões corretas. Eles têm uma grande ajuda que é o VAR, só têm que tomar decisões corretas", disse Ramón Díaz.

"Hoje eu não falei nada, mas é certo que ele queria expulsar o Ramón ou a mim. Com o Corinthians não se mexe, somos 35 milhões de torcedores, tem que ter cuidado. Se querem tombar o Corinthians, vão ter que 'matar' as 35 milhões de pessoas, não é tão fácil. Não queremos ajuda, mas que não nos prejudiquem também. Neutralidade", afirmou Emiliano.