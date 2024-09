Sport e Operário buscam o G-4, enquanto Ituano e Brusque a sobrevida na Série B

A segunda-feira de Série B do Campeonato Brasileiro traz frente a frente dois times que vinham sendo postulantes ao G-4 - zona de acesso - contra duas equipes que estão desesperadas na luta contra o rebaixamento. O Sport recebe o Ituano, enquanto o Operário encara o Brusque, ambos os jogos pela 24ª rodada.

O Sport busca uma retomada na competição após sofrer três derrotas consecutivas. O time optou pela demissão do técnico Guto Ferreira e ainda não anunciou o seu substituto. Mesmo assim, vai para o duelo diante do Ituano, na Arena Pernambuco, a partir das 20 horas, precisando vencer para recuperar o fôlego na luta pelo acesso.

O time pernambucano tem 32 pontos, contra 22 do Ituano, que busca uma sequência para deixar a zona de rebaixamento. A equipe paulista está animada após a vitória sobre o Goiás por 1 a 0, na última rodada. O Sport perdeu para o Brusque pelo mesmo placar.

O Brusque, inclusive, estará em campo nesta segunda-feira, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), precisando somar a segunda vitória consecutiva para começar a pensar em deixar a zona de rebaixamento. O time catarinense tem 22 pontos, na vice-lanterna. Só está na frente do Guarani, com 18.

Já o Operário vem de altos e baixos e tenta voltar à briga pelo G-4. Com 32 pontos, o time paranaense vem de vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas, e aposta no fator casa para deixar a zona intermediária da tabela de classificação.

A rodada será finalizada apenas na terça-feira. Em duelo direto pelo G-4, Mirassol e América-MG se enfrentam no estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo. Na lanterna da Série B, o Guarani recebe o Coritiba, que vem de três triunfos consecutivos e tenta enfim encostar no pelotão de cima.