Como foi o reencontro de Tite com o Corinthians e com o torcedor na Neo Química Arena

No confronto entre Corinthians e Flamengo no domingo, Tite pisou na Neo Química Arena pela primeira vez como treinador de um adversário do clube paulista. Desde 2016, quando deixou o Corinthians para assumir o comando da seleção brasileira, já havia retornado em partidas de Eliminatórias e Copa América, mas sem o mesmo peso. Neste domingo, no aniversário do Corinthians, o treinador não teve a melhor das recepções: além da derrota por 2 a 1, foi xingado por uma parte dos torcedores e reclamou na entrevista coletiva.

Quando foi anunciado pelo estádio, o treinador recebeu xingamentos e vaias pela primeira vez da torcida do Corinthians, clube pelo qual conquistou os títulos da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Mundial de Clubes, e se habituou com palmas e gritos de apoio. O clima "hostil" fez com que o próprio treinador se dirigisse a uma parcela de torcedores, no setor oeste do estádio, para que parasse com os xingamentos.

"Tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Minha carreira tem sido pautada desta forma. Não retira a gratidão que tenho pelo Corinthians", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a partida. "Não leva em conta os 'filho da p...' que recebi. Minha mãe, não. Esses poucos não são da grandeza e nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte. É do jogo, é respeito, vencer e necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe. Mamãezinha está lá no céu, deixa ela lá."

Após a entrevista coletiva, o treinador passou pela zona mista sem conceder entrevista aos jornalistas. Além da derrota, o treinador vive uma pressão no Flamengo pela sequência ruim nas atuações da equipe. Apesar de estar nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil, e em quarto lugar no Brasileirão, o time venceu apenas duas das últimas cinco partidas na temporada - foi derrotado por Corinthians, Botafogo e Bolívar no período.

Além disso, o treinador ainda passou por um problema de saúde após viagem para a Bolívia na Libertadores e precisou ser internado. Todos esses elemento fizeram com que ele tivesse reações mais contidas na área técnica, apesar dos xingamentos e da derrota em campo. Mesmo no momento em que jogadores brigaram em campo, já nos acréscimos do segundo tempo, o treinador esteve contido do lado de fora.

"Me manda para onde quiser, faz o que quiser. Não cuspa. Faz parte do jogo. Foi um grande jogo, Corinthians x Flamengo é emblemático, tenho orgulho de fazer parte e muito orgulho de ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. É o que vai me pautar, sempre me pautou nesse caminho, assim como no Corinthians", afirmou o treinador. Ele esteve ao lado do preparador físico Cleber Xavier, também ex-Corinthians, na coletiva.

Tite teve três passagens pelo Corinthians: a primeira, entre 2004 e 2005, sem grandes frutos, e as duas últimas, entre 2011 e 2013 e 2015 e 2016, em que se consolidou como um dos maiores treinadores da história do clube. No time alvinegro, disputou 378 jogos, com 196 vitórias, 110 empates e 92 derrotas. Com 61,55% de aproveitamento, fica atrás apenas da seleção brasileira (80%) e do próprio Flamengo (68%).