Wendel celebra adaptação no Santos e espera contribuir diante do Brusque por volta das vitórias

Contratado para as segunda parte da Série B, o atacante Wendel vem se adaptando ao estilo de jogo do Santos de Fábio Carille e cada mais à vontade em campo. Após dar uma assistência nos 2 a 2 com a Ponte Preta, o reforço celebra o entrosamento e espera contribuir por uma vitória diante do Brusque, no sábado, fora de casa.

O Santos terá na Arena Joinville sua última chance de não passar em branco na sequência de cinco jogos tratada como mais fácil na Série B. Depois de tropeçar contra os fracos visitantes Avaí (derrota por 1 a 0), Ponte Preta (2 a 2) e Amazonas (0 a 0) e ainda deixar escapar pontos contra o lanterna Guarani (1 a 1), o time visita o penúltimo colocado Brusque por redenção.

"Estou evoluindo bem, me adaptando ao estilo do jogo do time. Estou feliz pela assistência e poder ajudar a equipe e agora é pensar no próximo jogo", disse Wendel, autor do passe para o gol de Giuliano que abriu o marcador contra os campineiros na Vila Belmiro, sexta-feira, sem esconder que espera mais.

"É uma partida que a gente vai em busca da vitória, para poder buscar essa liderança também. O time está trabalhando bem, agora é focar no Brusque e poder sair com a vitória", complementou Wendel, já mirando o Novorizontino, ponteiro com três pontos a mais que o Santos (43 a 40).

Depois de ser bastante cobrado ao ceder a igualdade à Ponte Preta nos acréscimos, Fábio Carille terá a semana cheia para trabalhar e já iniciou as atividades na manhã desta segunda-feira com treino técnico no campo com todo o elenco. Nesta terça-feira, a equipe atuará em dois períodos.