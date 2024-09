Christian Horner diz que Red Bull enfrenta um 'círculo vicioso' para equilibrar o carro na F-1

Chefe da Red Bull, Christian Horner admitiu que a equipe precisa urgentemente "reverter a situação" depois de perder ainda mais terreno nos campeonatos de pilotos e construtores no fim de semana do GP de Itália de Fórmula 1 e cita um "círculo vicioso" na tentativa de acertar o carro.

Líder do campeonato, Max Verstappen terminou apenas na sexta colocação e afirmou que a Red Bull precisaria "basicamente mudar o carro inteiro" antes do GP do Azerbaijão, no dia 15 de setembro. A vantagem do tricampeão mundial para Lando Norris, da McLaren, é de 62 pontos. Entre as equipes, a diferença caiu para oito pontos: 446 para a Red Bull e 438 para a McLaren.

"Com o ritmo que tivemos hoje (domingo), ambos os campeonatos estão ameaçados, com certeza", afirmou Horner após a corrida na Itália. "Temos que reverter a situação rapidamente."

Na avaliação dele, a pista de Monza expôs as deficiências do carro da Red Bull. "Em outras pistas, talvez alguns problemas de equilíbrio que temos não apareçam tanto. Temos um desequilíbrio e nessa situação você é mais exigente com os pneus. Para resolver um problema você cria outro e acaba em um círculo vicioso."

A Red Bull iniciou a temporada de maneira dominante. Verstappen venceu o GP do Bahrein com uma vantagem de 22 segundos, mas Horner disse acreditar que os problemas no carro existem desde o começo do campeonato. "Houve alguns desses problemas no início do ano, quando vencíamos por 20 segundos", afirmou ele, acrescentando que as atualizações recentes no carro desconectaram a frente e a traseira. "Podemos ver isso. Nosso túnel de vento não diz isso, mas a pista diz."

Horner admitiu que "terminar em sexto dói". "O mais importante é entender o problema, e acho que há certas soluções que podem ser introduzidas, talvez não para resolver todo o problema, mas algumas pendências."