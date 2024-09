Sport anuncia a contratação do técnico Pepa até o fim da disputa da Série B

Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, ou simplesmente Pepa, é o novo técnico do Sport para a sequência da temporada. Português de 43 anos, ele chega ao clube com a missão de conduzi-lo ao principal objetivo de 2024, o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. O vínculo do treinador vai até o fim desta temporada, com renovação automática em caso de acesso para a primeira divisão.

Pepa tem a maior parte da carreira desenvolvida em Portugal, onde iniciou como auxiliar técnico na base do Benfica. Como treinador principal, passou por times como Feirense, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.

Pepa, inclusive, já trabalhou no Brasil, à frente do Cruzeiro, na última Série A. Outros times no currículo dele são o Al-Tai, da Arábia Saudita, e Al Ahli, do Catar. Na equipe celeste, Pepa comandou o clube em 25 oportunidades, com sete vitórias, oito empates e dez derrotas

O treinador chega ao lado do analista Pedro Azevedo, os auxiliares Samuel Correia e Hugo Silva, além do preparador físico Pedro Oliveira, e encontrará o Sport na sétima posição, com 35 pontos, quatro atrás do Vila Nova, o primeiro dentro do G-4.

Pepa esteve na Arena Pernambuco na última segunda-feira, quando acompanhou a vitória sobre o Ituano por 3 a 2. A estreia será diante do Avaí, neste sábado, às 19h, na Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada.