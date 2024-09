Grupos do Cariocão Feminino estão definidos

O Campeonato Carioca feminino adulto de futebol vai começar no dia 5 de outubro e terá 11 equipes, divididas em dois grupos, um com 6 participantes e outro com 5. Os clubes enfrentam as agremiações da outra chave, com os pontos sendo computados dentro do próprio grupo, ou seja, as equipes de A, terão 5 jogos contra as do B, enquanto os times de B terão 6 partidas contra as do A. Ao final das rodadas da Primeira Fase, as duas melhores agremiações classificadas dentro de A e B vão se enfrentar nas semifinais com as equipes da mesma chave, no seguinte cruzamento: 1º de A x 2º de A; 1º de B x 2º de B, em jogos de ida e volta. A final está prevista para o dia 23 de novembro.