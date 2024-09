Trio suspeito de espionar treino da seleção brasileira em Curitiba é detido pela PM

A Polícia Militar (PM) do Paraná deteve três suspeitos de espionar treinamentos da seleção brasileira em Curitiba. A ação foi verificada por seguranças da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em seguidas, agentes de segurança foram até o CT do Caju, onde a equipe se prepara para a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

O trio era composto por um brasileiro, responsável por pilotar o drone, além de um venezuelano e um equatoriano. Segundo a PM, este último relutou em revelar sua nacionalidade e afirmou, inicialmente, ser colombiano. A CBF não vai comentar o caso.

Os comandados de Dorival Júnior treinam no CT do Athetico-PR, antes da partida contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo será sexta-feira no estádio Couto Pereira, também na capital paranaense.

Quatro dias depois, no dia 10, o time jogará contra o Paraguai, em Assunção. Até a véspera, o elenco fará treinamentos em Curitiba. A viagem para a capital paraguaia será na segunda-feira à noite. O Brasil é sexto colocado na classificação, com sete pontos, oito a menos que a líder Argentina.