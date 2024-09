Guarani vence Coritiba, embala e vislumbra com 'remontada' na Série B

Depois de um primeiro turno desastroso, o Guarani vem confirmando sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro. Invicto no segundo turno, o time paulista embalou, ao derrotar o Coritiba por 2 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, nesta terça-feira, no encerramento da 24ª rodada.

Já são quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate. O Guarani ainda permanece na lanterna, agora com 21 pontos, quatro a menos que o CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 25. A distância já chegou a 11 pontos. O time campineiro ainda tem um jogo a menos a cumprir. Já o Coritiba teve interrompida sua sequência positiva de três vitórias seguidas, permanecendo com 33 pontos, em 11º lugar.

O duelo começou estudado, com as duas equipes trocando bastante passes e pouco se expondo defensivamente. O Guarani era quem tomava a iniciativa, mas encontrava dificuldade de achar o artilheiro Caio Dantas, apostando mais em chutes de média e longa distância.

Mesma situação do Coritiba, que não tinha criatividade e pecava nos últimos passes e em cruzamentos sem direção. Na reta final, os donos da casa começaram a achar espaço e abriram o placar, aos 41 minutos. Luan Dias pegou a sobra na área e bateu cruzado para João Victor desviar para as redes: 1 a 0.

A volta do intervalo foi animada. Logo com três minutos, Matheus Frizzo recebeu na área, fintou a marcação e deixou tudo igual para o Coritiba. O drama do Guarani demorou pouco tempo. Logo aos cinco, Jefferson cruzou e Gabriel Bispo se antecipou à defesa e testou firme para marcar.

O gol logo de cara deu a tranquilidade necessária para o Guarani ter o controle da partida. Contendo os avanços do Coritiba, o time não se afobava para o ataque e valorizava bem a posse da bola. Na reta final, o time paulista por pouco não matou a partida em chute de Heitor, que explodiu na trave.

A dupla volta a campo no próximo domingo, às 18h30. O Coritiba atua em casa, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), diante do líder Novorizontino. O Guarani visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 1 CORITIBA

GUARANI - Vladimir; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno (Pierre) e Luan Dias (Anderson Leite); João Victor (Heitor), Caio Dantas (Lohan) e Airton (Marlon Douglas). Técnico: Allan Aal.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel (Jamerson), Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel (Júnior Brumado), Morelli, Vini Paulista e Matheus Frizzo (Figueiredo); Lucas Ronier (Wesley Pomba) e Robson (Josué). Técnico: Jorginho.

GOLS - João Victor, aos 41 minutos do primeiro tempo. Matheus Frizzo, aos três, Gabriel Bispo, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Zé Gabriel (Coritiba).

ÁRBITRO - Caio Max de Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 49.560,00.

PÚBLICO - 5.139 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).