Paysandu e Amazonas se enfrentam para manter distância da zona de rebaixamento da Série B

Em momentos opostos, Paysandu e Amazonas buscam se manter em uma situação confortável na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). A única partida do dia dá sequência a 25ª rodada.

Apesar de ainda ter certa vantagem para a zona de rebaixamento, o Paysandu não está conseguindo sair de uma má fase. Já são oito jogos sem vencer, sendo quatro derrotas e quatro empates. Nos últimos dois jogos, porém, conseguiu dois pontos importantes contra adversários complicados: Mirassol (0 a 0) e Goiás (1 a 1).

Com isso, está com 27 pontos, quatro a mais do que o Brusque, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 23. Ou seja, a 'gordura' que o time paraense tinha, praticamente se esgotou. O Paysandu também tenta recuperar sua força dentro de casa, onde soma três vitórias, seis empates e duas derrotas.

O Amazonas, por outro lado, está há quatro jogos invicto, sendo duas vitórias e dois empates, um deles contra o Santos, na Vila Belmiro, sem gols. Com o bom momento, o time saltou para 32 pontos, em 12.º, abrindo nove pontos para a Z-4.

Para confirmar a reação, também busca sua segunda vitória como visitante. A única foi em 12 de julho, quando fez 1 a 0 no Botafogo em Ribeirão Preto (SP). Além desse triunfo, soma cinco empates e quatro derrotas.