Técnico do Guarani indica manutenção da escalação: 'Time consistente'

Reagindo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani colou nos adversários da zona de rebaixamento e ganhou fôlego na disputa. O técnico Allan Aal encontrou o time base e vem fazendo poucas alterações. Ele confirmou que a tendência é que a escalação seja mantida no confronto com o América-MG.

"É muito da resposta que os atletas estão dando dentro de campo. A partir do momento que a equipe se consolida com atuações e resultados, não precisamos ficar buscando alternativas. Precisamos, sim, ter opções, mas vejo nosso time consistente", disse o Aal.

Mesmo assim, o treinador espera que todos os jogadores continuem dando o máximo para que a competitividade interna beneficie o clube. "Essa competitividade interna é positiva. É continuar jogando, com personalidade e coragem, mesmo às vezes sem estar no melhor momento."

Na primeira partida pelo Guarani, na derrota por 3 a 1 para o Ceará, Allan Aal escalou Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias; Airton, João Victor e Caio Dantas.

Depois disso, só alterou por necessidade e voltou a repetir a escalação no último jogo, em que venceu o Coritiba por 2 a 1. Sem suspensos, ele terá a chance usar novamente o time considerado ideal.

Com 14 pontos nos últimos sete jogos, o Guarani alcançou 21 pontos e colou de vez nos adversários, apesar de continuar na lanterna (20º). O CRB, primeiro fora do Z-4, tem 25, seguido por Brusque (23), Ituano (22) e Chapecoense (22).

O time de Campinas possui um jogo a menos, diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O duelo com o América-MG, pela 25ª rodada, será realizado no domingo, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).