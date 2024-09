Ex-jogador Daniel Alves usa app de 'pelada amadora' e joga bola em Barcelona

Condenado por estupro a 12 anos de cadeia, o ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira Daniel Alves foi visto participando de uma 'pelada amadora' na cidade espanhola, onde reside e responde em liberdade à condenação sofrida no começo de 2024.

Jornais espanhóis repercutiram a aparição do condenado e ouviram pessoas que encontraram Daniel Alves jogando bola. Segundo os relatos do Marca e Diario Sport, o ex-jogador usa um aplicativo de futebol amador para marcar jogos com desconhecidos.

O último deles aconteceu no campo do Carmelo, bem ao lado do Parque Güell, em Barcelona. Em imagens que circulam na rede social X, Alves surge com uma camisa do Boca Juniors em um campo de grama sintética.

O Sport ainda descreveu que Daniel Alves foi recebido pelos jogadores da pelada com pedido de fotos. "A princípio Alves passou despercebido, mas aos poucos foi gerando surpresa com sua presença. Após o jogo, o ex-jogador foi chamado para tirar diversas fotos", diz o texto.

Essa não é a primeira história envolvendo a participação de Daniel Alves em partidas de futebol que se tornaram públicas. Ainda na prisão de Brians 2, em Barcelona, o condenado participou de um campeonato de futebol ao lado de outros detentos.