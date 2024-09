Paysandu demite técnico Hélio dos Anjos após sequência de nove jogos sem vitória na Série B

O Paysandu anunciou, nesta sexta-feira, a demissão do técnico Hélio dos Anjos. Além do treinador, foram desligados também os seus dois auxiliares: Guilherme dos Anjos e Marcelo Rocha. A decisão foi tomada após nova derrota do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense desta vez foi superada pelo Amazonas, em casa, por 1 a 0, na noite de quinta-feira. Com o resultado, o Paysandu está há nove jogos sem vencer, sendo quatro empates e cinco derrotas.

"O Paysandu Sport Club informa que Hélio dos Anjos não é mais técnico da equipe. Além do treinador, também deixam o clube os auxiliares Guilherme dos Anjos e Marcelo Rocha. O clube agradece aos profissionais pelos seus serviços prestados", informou o Paysandu.

Hélio dos Anjos, de 66 anos, chegou ao clube em julho de 2023 para sua terceira passagem pelo Paysandu. Em 60 jogos, ele somou 60 vitórias, 21 empates e 13 derrotas, sendo campeão estadual e da Copa Verde.

Hélio dos Anjos deixa o time em 15º lugar com 27 pontos. O primeiro time da zona de rebaixamento é o Brusque, em 17º, com 23 pontos, mas que ainda entra em campo nesta rodada. O CRB, 16º com 25, apesar de já ter perdido nesta jornada, tem um jogo a menos.

O Paysandu volta a campo no sábado, às 17h, quando recebe o Guarani na Curuzu, em Belém (PA), pela 26ª rodada, em busca da reabilitação. O adversário paulista está na lanterna (20º), com 21 pontos, mas vem se recuperando bem e tem um jogo a menos.