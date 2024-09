CBF remarca jogo da Série B, entre Botafogo-SP e Guarani, adiado por incêndios

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remarcou o jogo entre Botafogo-SP e Guarani, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcado inicialmente para 25 de agosto. A partida foi adiada por causa dos incêndios que atingiram a região onde está a cidade de Ribeirão Preto (SP). A nova data será 9 de outubro (quarta-feira), às 20h, no estádio Santa Cruz.

O confronto foi adiado após decisão da prefeitura de Ribeirão Preto, que suspendeu todas as atividades esportivas ao ar livre naquele final de semana. Tudo devido à forte névoa e muita fumaça que atingiu a cidade.

Antes desta partida reagendada, porém, as duas equipes paulistas entrarão em campo seis vezes. O Guarani tem pela frente: América-MG, Paysandu, Mirassol, Operário-PR, Avaí e Ituano. Já o Botafogo-SP vai encarar Goiás, Novorizontino, Santos, CRB, Vila Nova e Ponte Preta.

Atualmente, ambos estão lutando contra o rebaixamento. O Botafogo-SP, embalado por três jogos sem derrota, aparece no 14º lugar da tabela, com 27 pontos. O Guarani, por sua vez, vem de três vitórias em quatro jogos, mas segue na lanterna, com 21 pontos.