Jair admite Santos sob pressão e aposta no apoio da torcida em Joinville por reação na Série B

O Santos começou a Série B como amplo favorito ao acesso e o título. Era o gigante da competição e com o elenco mais badalado. Mas a equipe passa por uma crise neste início do segundo turno, soma quatro jogos sem triunfo e entrará em campo diante do Brusque, em Joinville, neste sábado, pressionado. Ciente que não pode mais tropeçar, o zagueiro Jair aposta no apoio da torcida pelo reencontro com as vitórias.

Depois de chegar a ter gordura de quatro pontos na liderança, agora o Santos amarga somente a quarta colocação, com 40 pontos, três a menos que o líder Novorizontino e a dois de Mirassol e Vila nova - o clube goiano já atuou na 25ª rodada. Sob pressão, ganhar do Brusque virou obrigação.

Durante a semana, o executivo de futebol, Paulo Bracks, usou palavras duras para reclamar do futebol apresentado pelo time e deixou no ar que pode fazer mudanças. O técnico Fábio Carille, com o cargo ameaçado, conversou bastante com o grupo na última atividade, já em solo catarinense, e deve promover mexidas na escalação.

Ainda sem saber se começará o jogo - o clube contratou Luan Peres -, o jovem zagueiro Jair definiu o encontro com o Brusque, não faz muito tempo na penúltima posição, como uma "decisão." Os catarinenses podem deixar a zona de queda.

"Sempre importante estar vencendo e estamos precisando dessa vitória. É um jogo muito importante, decisivo, e temos de ganhar para voltar a nossa confiança para o restante do campeonato", reconheceu o defensor, que demonstrou confiança nos torcedores pelo desencanto.

"Sempre importante ter a torcida do nosso lado dando todo o apoio. É muito importante a presença deles aqui e contamos com todos", finalizou o zagueiro. Na última partida da equipe, na qual cedeu o 2 a 2 parta a Ponte Preta na Vila Belmiro, a torcida vaiou bastante os jogadores e não poupou xingamentos a Carille.