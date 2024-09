Seleção feminina vence Colômbia e está na final do Sul-Americano de Basquete no Chile

A seleção brasileira feminina de basquete derrotou a Colômbia, nesta sexta-feira, em Santiago, no Chile, por 91 a 51, e se classificou para a final do Sul-Americano.

A vitória também garantiu o time nacional, atual campeão sul-americano, para a disputa da Copa América, em Leon, no México, competição que também tem a hegemonia.

A Colômbia chegou a ficar na frente do marcador nos primeiros minutos, mas o Brasil, com um bom jogo coletivo, passou à frente e terminou com 40 pontos de vantagem no placar.

Iza Nicoletti, que atua na equipe norte-americana do Fairfield, foi a cestinha da partida com 20 pontos e sete rebotes, enquanto Licinara, do Unimed Campinas, somou 11 pontos e dois rebotes. Aline Moura, do SESI Araraquara, e Leila Zabani, do Ituano, também marcaram 11 pontos.

A campanha do Brasil apresenta quatro vitórias e uma derrota. A seleção perdeu para a Argentina por 75 a 48, mas venceu, além da Colômbia, as seleções do Uruguai (87 a 50), Bolívia (83 a 47) e Chile (86 a 45).