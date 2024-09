Brasil faz dever de casa e vence o Equador

Foi sem brilho e com uma atuação abaixo do esperado dentro de casa, mas a Seleção Brasileira quebrou a sequência negativa que já durava quatro jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Na noite de ontem, no Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada, o Brasil venceu o Equador com o placar magro de 1 a 0, com gol marcado por Rodrygo aos 29 minutos da primeira etapa.

Com o resultado, o Brasil foi para a quarta colocação, agora com 10 pontos. O próximo compromisso pelas Eliminatórias será na terça-feira, contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília), fora de casa.

Precisando de um bom resultado, a Seleção apostou no trio de ataque de muita velocidade, formado por Vini Jr, Rodrygo e Luiz Henrique, mas sem conseguir levar muito perigo pro adversário.

Com dificuldades para avançar, Rodrygo finalizou de fora da área. A bola desviou na defesa do Equador e morreu no fundo da rede. Uma noite ruim do Brasil, mas com os três pontos garantidos para quebrar o jejum de quatro jogos sem vencer e se aproximar da parte alta da tabela.