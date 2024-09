Santos explora o desespero do Brusque para quebrar sequência negativa e reagir na Série B

Há quatro jogos sem ganhar na Série B, a crise bateu à porta do Santos, com protesto da torcida e cobranças dura da diretoria. Buscando quebrar a sequência sem vitória, a equipe do ameaçado técnico Fábio Carille desafia o desesperado Brusque, neste sábado, às 16h, na Arena Joinville, pela 25ª rodada. Apesar da fase ruim, as equipes duelam com objetivos distintos, com um tentando voltar à briga pelo título e o outro lutando para fugir do rebaixamento.

O Santos vive uma nova instabilidade na competição, que reflete diretamente no técnico Fábio Carille. O treinador vem sendo constantemente vaiado, mas continua com um discurso confiante em colocar o time na elite do futebol nacional. Mas está sob pressão.

O time paulista se apega no seu aproveitamento como visitante para dar um salto na tabela. O Santos tem a segunda melhor campanha fora de casa. Foram quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, totalizando 16 pontos. Apenas o Novorizontino é melhor, com 22.

O Brusque já não vem jogando em seu estádio, o que contribui muito para a sua situação dentro da tabela. O time catarinense tem apenas a 16ª melhor campanha jogando em casa, com 51,5% de aproveitamento. Foram quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Na classificação geral, o Santos aparece em quarto, com 40 pontos, atrás de Novorizontino (43), Mirassol (42) e Vila Nova (42). O time paulista vem de um empate por 2 a 2 com a Ponte Preta. Já o Brusque é o 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento, com 23 pontos, dois atrás do CRB. O time catarinense vem de um empate sem gols com o Operário.

Sem JP Chermont, com a seleção brasileira sub-20, o Santos deve ter Hayner na lateral-direita. O problema é que o atleta é um dos principais alvos de críticas da torcida alvinegra. Carille ainda tem duas opções. Rodrigo Ferreira, outro que foi vaiado na última vez que esteve em campo, e o recém-contratado Luan Peres, que pode ser improvisado no setor.

Apesar da chegada de Luan Peres, a defesa deve ser mantida, com Gil e João Basso - Jair corre por fora. Basso, no entanto, deixou o jogo diante da Ponte Preta reclamando de dores e, caso não tenha condições, pode abrir espaço para a volta do jovem ou a entrada do reforço.

"Sempre importante estar vencendo e estamos precisando dessa vitória. É um jogo muito importante, decisivo, e temos de ganhar para voltar a nossa confiança para o restante do campeonato", reconheceu Jair, que demonstrou confiança nos torcedores pelo desencanto.

"Sempre importante ter a torcida do nosso lado dando todo o apoio. É muito importante a presença deles aqui e contamos com todos", finalizou o zagueiro. Na última partida da equipe, na qual cedeu o 2 a 2 parta a Ponte Preta na Vila Belmiro, a torcida vaiou bastante os jogadores e não poupou xingamentos a Carille.

"A Série B é muito difícil e não podemos deixar mais difícil. O returno é ruim dentro da expectativa de performance e a responsabilidade é de todos. A reação precisa ser imediata. Fizemos ações, cobranças internas que tiveram como consequência mudança de programação, de carga de treinos", disse o CEO do clube, Paulo Bracks.

Do outro lado, o técnico Luizinho Vieira não terá o volante Madison, suspenso pelo acúmulo de cartões. Como vinha sendo opção no banco de reservas, não vai interferir no time que o treinador considera ideal.

"Estamos vindo de uma sequência dura, mas tendo algumas evoluções. Precisamos continuar nesse ritmo para deixar essa zona incômoda o quanto antes. Sabemos o quanto é difícil jogar contra o Santos, mas estaremos atuando em casa e vamos entrar em campo para brigar pela vitória", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE X SANTOS

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace e Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Lorran e Marcos Serrato; Paulinho Moccelin, Rodrigo Polleto e Diego Mathias. Técnico: Luizinho Vieira.

SANTOS - Gabriel Brazão; Hayner, Gil, Jair (João Basso e Souza; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Wendel Silva e Pedrinho (Otero). Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).