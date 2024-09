Corinthians realiza primeiro treino tático e corre para ter reforços contra Juventude

O Corinthians deu continuidade ao trabalho visando o duelo contra o Juventude, marcado para quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Ramón Díaz realizou um treino tático neste sábado e iniciou a montagem do time que entrará em campo buscando uma vaga na semifinal da competição.

Os jogadores abriram a manhã no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava com uma ativação na academia. Após o aquecimento com um trabalho de troca de passes, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático dividido por setores ofensivo e defensivo.

Esta é a primeira vez na temporada que o Corinthians precisará reverter um resultado adverso em jogo mata a mata. Em todas partidas que fez até aqui, seja pela Copa do Brasil, ou pela Sul-Americana, o clube ao menos empatou no jogo de ida. Desta vez, vem de derrota por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O técnico Ramón Díaz está aproveitando a Data Fifa para recuperar seus jogadores que vinham de uma dura sequência de jogos na temporada, onde está brigando por título na Copa do Brasil e na Sul-Americana, além de lutar contra o rebaixamento no Brasileirão.

O clube corre contra o tempo para registrar seus principais reforços na janela de transferências. Nos últimos dias, o Corinthians anunciou o holandês Memphis Depay e deve oficializar a qualquer momento a contratação do peruano André Carrillo.

Caso decida por repetir o time que derrotou o Flamengo, no Brasileirão, o Corinthians terá: Hugo Souza; André Ramalho, Félix Torres e Cacá; Fagner, Charles, José Martínez, Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Héctor Hernández.

No entanto, o Corinthians ainda não sabe se poderá contar com Félix Torres e com Héctor Hernández, que estão com suas respectivas seleções na Data Fifa. Em caso negativo, o treinador deve reforçar o meio de campo com Raniele ou Igor Coronado e dar mais um voto de confiança a Yuri Alberto.

Para avançar à semifinal, o Corinthians precisará vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória pela diferença mínima, a classificação será definida nos pênaltis.