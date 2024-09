Cano deve fazer retorno

O atacante Germán Cano, de 36 anos, está bem perto de retornar ao Fluminense. O argentino treinou a semana inteira ao lado dos seus companheiros e não sentiu dores no pé direito. Ainda haverá uma semana de treinamento antes do jogo contra o Juventude, pelo Brasileiro, porém, se o atacante não voltar a sentir nada, ele será relacionado para a partida. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A última vez que Germán Cano entrou em campo foi na vitória do Fluminense 1 a 0 sobre o Palmeiras, em 24 de julho. Apesar do retorno, a tendência é que Cano fique no banco.