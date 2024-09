Vasco estende contrato com a Kappa

O Vasco acertou a extensão do contrato com a Kappa até maio de 2025. A parceria com a atual fornecedora seria encerrada no fim deste ano e já havia negociações para esticar o vínculo.

A ideia do Gigante da Colina é manter o atual vínculo para a disputa do Campeonato Carioca do ano que vem. E, desta forma, ganhar mais tempo para concluir as negociações por um novo fornecedor. A informação da extensão foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos!".

O Cruz-Maltino vem realizando um processo seletivo e escutado propostas de diferentes fornecedores, mas não quer apressar a escolha para obter o melhor acordo para o clube.