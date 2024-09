Portuguesa vence o XV de Piracicaba e fica a um empate das semifinais da Copa Paulista

Confiante em conquistar o título da Copa Paulista e ganhar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, a Portuguesa venceu por 1 a 0 o XV de Piracicaba pelo jogo de ida das quartas de final, neste sábado, no estádio do Canindé, em São Paulo.

A competição organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) é importante porque dá ao campeão o direito de escolher uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil. O vice-campeão ficará com a vaga restante.

O gol da vitória da Lusa foi marcado por Cristiano, de cabeça, ainda no primeiro tempo. Agora o time da capital jogará pelo empate no confronto de volta, que irá acontecer no estádio Barão de Serra Negra, na cidade de Piracicaba, no outro sábado (14).

Ao time do interior apenas interessa uma vitória por dois gols de diferença. Se ganhar por um gol de diferença vai definir a vaga nas cobranças de pênaltis.

Quem também abriu boa vantagem foi o Votuporanguense, que foi até Capivari e venceu por 1 a 0 o Capivariano. O experiente Bady, de 35 anos, fez o gol da vitória nos minutos finais do primeiro tempo. O time de Votuporanga jogará em casa e pelo empate no jogo de volta, que acontece na Arena Plínio Marin, também no outro sábado.

Outros dois jogos terminaram empatados e quem vencer na volta ficará com a vaga. No estádio Hermínio Ometto, em Araras, União São João e Taquaritinga não saíram do 0 a 0. Assim como Comercial e Monte Azul, que repetiram o placar no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

Confira os resultados de ida das quartas de final:

Portuguesa 1 x 0 XV de Piracicaba

União São João 0 x 0 Taquaritinga

Comercial 0 x 0 Monte Azul

Capivariano 0 x 1 Votuporanguense