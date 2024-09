Sabalenka relembra derrotas no US Open para exaltar conquista: 'Nunca desista dos seus sonhos'

Depois de ser derrotada em duas semifinais e, na última edição, em 2023, cair na decisão diante de Coco Gauff, a belarussa Aryna Sabalenka pareceu ter tirado um peso das costas com a conquista do US Open, neste sábado, com vitória por 2 sets a 0 sobre a norte-americana Jéssica Pegula.

"Estou sem palavras porque já estive perto outras vezes. Finalmente, posso segurar este lindo troféu", afirmou a tenista número 2 do mundo. "Tudo isso parece um sonho. Foram semanas difíceis e sei como é duro perder uma final", afirmou Sabalenka, voltando-se para Pegula.

"Jess, você vem mostrando um tênis incrível e tenho certeza de que vai conseguir um, não um, talvez mais, mas vamos começar com um Grand Slam", brincou, voltando-se para Pegula.

Após conquistar seu terceiro título de Grand Slam - ela é a atual bicampeã do Aberto da Austrália -, Sabalenka disse ter triunfado em Nova York pela insistência e mandou um recado ao público. "Tenho muito orgulho do que realizei aqui. Nunca desista dos seus sonhos", disse. "Se você sacrificar tudo pelo seu sonho, um dia você vai conseguir."

Apesar da derrota na decisão do US Open, Pegula se mostrou conformada e preferiu enaltecer sua caminhada até a final após um começo de temporada desanimador.

"Foi um mês incrível, disputei minha primeira final de Grand Slam e nunca esperava estar aqui depois de um início de ano tão difícil. Estou grata por estar aqui", afirmou a sexta colocada do ranking da WTA, lembrando as lesões no pescoço e na costela que a acompanharam no primeiro semestre.

"Sabia que seria desafiador, Sabalenka é a melhor do mundo em quadra dura. Embora o resultado não tenha sido o que eu queria, foi uma experiência que será valorizada", comentou a vice-campeã.