CRB escolhe Bruno Pivetti, ex-Náutico, como novo técnico para reta final da Série B

Sem tempo a perder, o CRB já definiu seu novo treinador para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube alagoano anunciou Bruno Pivetti, que estava no Náutico, para o lugar de Daniel Paulista, demitido durante a semana.

O treinador de 40 anos estava no Náutico, mas deixou o clube após não conseguir classificação à segunda fase. Ainda nesta temporada, comandou o Água Santa no Paulistão e no começo da Série D do Campeonato Brasileiro.

"Bruno Pivetti chega ao CT Ninho do Galo na reapresentação da equipe neste sábado (7) e já inicia a preparação para o confronto contra o Sport. A coletiva à imprensa do novo treinador deverá acontecer na segunda-feira, no CT Ninho do Galo", confirmou o CRB.

Recentemente, Bruno Pivetti também passou por Chapecoense e Guarani. No clube paulista, ficou apenas três meses e foi demitido após sequência de cinco jogos sem vitória na Série B.

Com 40 anos, Bruno Pivetti foi auxiliar de Fernando Diniz no Osasco Audax e teve sua primeira experiência como treinador no Vitória, em 2020. Logo depois, também passou pelo Tombense-MG, clube que voltaria em 2022. CSA, Villa Nova-MG e Goiás também estão na lista.

O CRB está há nove jogos sem vencer, sendo três empates e seis derrotas. Com um jogo a menos, contra o Sport, ocupa o 17º lugar com 25 pontos, mesma pontuação do Ituano, que o ultrapassou nos critérios de desempate com a vitória sobre o Mirassol por 3 a 2 neste sábado.

O time alagoano volta a campo justamente para fazer o jogo atrasado com o Sport, pela sétima rodada, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). No domingo seguinte (15), às 18h30, reencontra o adversário na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), mas pela 26ª rodada.