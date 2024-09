Sport supera o Avaí na estreia de Pepa e encosta no G-4 da Série B com dois jogos a menos

Na estreia do técnico Pepa, o primeiro europeu a comandar o clube, o Sport se aproximou ainda mais do G-4 - zona de acesso - ao vencer o Avaí, por 2 a 0, neste sábado, na Ressacada, pela 26.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo também marcou o reencontro do atacante Vagner Love com o clube rubro-negro, que acabou levando a melhor.

Com o resultado, o Sport chegou aos 38 pontos, com dois jogos a menos que seus concorrentes diretos, e colou no G-4, com a segunda vitória consecutiva no torneio. O time rubro-negro está atrás apenas de Santos (43), Novorizontino (43), Mirassol (42), e Vila Nova (42). O Avaí ficou em sexto, com 37.

O jogo foi equilibrado, com lampejos de bons momentos de ambas as equipes. O Sport foi mais eficaz e abriu o placar logo aos 13 minutos. Após a bola de Lucas Lima bater no travessão, Titi Ortiz pegou a sobra e cruzou rasteiro. Gustavo Coutinho tentou, mas foi Fabrício Domínguez quem conseguiu desviar para o fundo das redes.

O ímpeto do Sport foi caindo aos poucos, o que gerou chances perigosas do Avaí, que assustou em cobrança de falta venenosa de Giovanni, e no arremate de Marcos Vinícius, este passou rente à trave.

O jogo esfriou nos minutos finais e foi para o intervalo sem mais lances perigosos. Com quase 60% de posse de bola, o Sport conseguiu controlar a partida e praticamente não foi ameaçado.

O Avaí voltou mais solto para o segundo tempo e chegou a ameaçar uma pressão para cima do Sport, que respondeu com gol. Aos 16, Crystian Barletta recebeu de Felipe, invadiu a pequena área e chutou cruzado para superar o goleiro César.

Assim como foi no primeiro tempo, o Sport esfriou o jogo após o gol e passou a controlar a partida. O Avaí tentou ainda uma última cartada, mas a bola de Natanael passou rente ao gol de Caíque França.

Na próxima rodada o Avaí enfrenta o Goiás, na sexta-feira, às 21h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Dois dias depois, no domingo, o Sport recebe o CRB, às 18h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 2 SPORT

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Jonathan Costa e Mário Sérgio (Natanael); Zé Ricardo, Willian Maranhão (Ronaldo Henrique), João Paulo (Hygor) e Giovanni (Jean Lucas); Garcez (Pedrinho) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

SPORT - Caíque França; Igor Cariús (Allyson), Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Felipe, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz (Julián Fernández); Lucas Lima, Barletta (Wellington Silva) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

GOLS - Fabrício Domínguez, aos 13 minutos do primeiro tempo; Crystian Barletta, aos 16 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni e Willian Maranhão (Avaí); Dalbert, Felipinho e Titi Ortíz (Sport).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

RENDA - R$ 250.165,00.

PÚBLICO - 9.584 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).