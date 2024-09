Palmeiras alcança 22,5 mi de seguidores, supera São Paulo e assume 3º lugar nas redes sociais

Com mais de 423 mil novos seguidores em agosto, o Palmeiras ultrapassou o São Paulo e assumiu a 3ª posição no ranking geral dos clubes brasileiros nas redes sociais. O clube alviverde chegou à marca de 22,5 milhões de seguidores, superando os 22,38 milhões do tricolor paulista. A liderança foi mantida pelo Flamengo, com 59,8 milhões, sendo seguido pelo Corinthians, com 37,2 milhões. O levantamento foi feito pelo IBOPE Repucom.

A pesquisa levou em conta o número de novas inscrições nas cinco principais redes sociais: YouTube, X, TikTok, Instagram e Facebook. Durante o mês de agosto, dos 423 mil novos seguidores conquistados pelo Palmeiras, o TikTok foi a rede que mais cresceu, com 300 mil novos seguidores. No Instagram, o saldo foi de 102 mil, e no YouTube, 20 mil, apresentando um crescimento de 1,92% em comparação com julho de 2024.

O rival tricolor também cresceu nas redes durante o período e apresentou um saldo de 113 mil novos seguidores, uma alta de 0,51%. No entanto, esse número não foi suficiente para evitar a queda no ranking. O Corinthians, por sua vez, obteve o terceiro maior saldo do mês, com mais de 203 mil novas inscrições no combinado de suas contas. O Santos figura no quinto lugar geral, com 13,8 milhões.

Palmeiras e São Paulo também disputam a terceira colocação no ranking das maiores torcidas do Brasil. De acordo com o último levantamento realizado pelo Instituto Atlas/Intel, o São Paulo possui 7,6% de preferência, 0,6% a mais do que os 7% do Palmeiras. No entanto, mesmo com um número menor de torcedores, a gestão de mídias sociais do alviverde conseguiu superar seu rival, mostrando um trabalho bem-sucedido, como analisa Leonardo Cavarge, especialista em finanças, operações e estratégia de negócios no esporte.

"O sucesso nas redes sociais do Palmeiras reflete a profissionalização da gestão do clube, que é tratada como uma empresa com uma estratégia sólida e de longo prazo. Esse trabalho de gestão tem levado o Palmeiras a viver sua fase mais vitoriosa, redes sociais em constante crescimento, o Allianz Parque sempre lotado e o maior programa de sócio torcedor do Brasil", analisa Cavarge, que é diretor financeiro da World Poker Federation (WPF).

"A audiência formada por torcedores apaixonados cria um engajamento digital forte, o que abre novas oportunidades para o clube expandir sua influência além do futebol. O momento é ideal para o Palmeiras transferir sua autoridade e sucesso no futebol para outras modalidades esportivas, garantindo relevância em diversos setores", afirma.

Além do sucesso virtual, o Palmeiras pode também bater recordes de arrecadação na temporada 2024, de janeiro a julho deste ano, o time apresentou R$ 785,9 milhões em faturamento. Para Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports, o êxito nas redes sociais está diretamente ligado a esses números.

"Os clubes brasileiros apresentam enorme potencial nas plataformas digitais, com força para aprimorar cada vez mais os lucros nas redes. Porém, não basta ter um grande número de seguidores sem uma estratégia para capitalizar e gerar engajamento nesta conjuntura. É fundamental que os times estejam cada vez mais atentos com a monetização nas mídias sociais", afirma Wolff.

Outro destaque da pesquisa foi o crescimento do Fluminense nas redes. A equipe carioca teve o maior crescimento porcentual do Brasil em um ano nas redes sociais, passando de 7,1 milhões em 2023 para 9,4 milhões neste ano, uma alta de 32,4% no período. Com a alta, no embalo da conquista da última edição da Copa Libertadores, o tricolor carioca alcançou o Top 10 dos clubes mais seguidos do Brasil, já no ranking de maiores torcidas levantado pela Atlas/Intel, ocupa a 13ª posição, com 2,8% de preferência.