Portugal se manteve com 100% de aproveitamento na Liga das Nações ao derrotar a Escócia, de virada, por 2 a 1, neste domingo, no estádio da Luz, em Lisboa, pela segunda rodada. Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo, marcou o seu gol de número 901 e liderou sua seleção a mais um triunfo na competição.

A vitória deixa Portugal na liderança isolada do Grupo 1, com seis pontos, contra três de Croácia e Polônia. A Escócia, que fez uma boa partida, mas permitiu a virada no fim, continua sendo a única sem pontuar.

Este foi o 14º entre as seleções, com Portugal assumindo a vantagem no retrospecto geral. Foram seis vitórias, três empates e cinco derrotas. A equipe portuguesa, no entanto, venceu a quarta partida consecutiva diante do rival.

Roberto Martínez surpreendeu ao revelar a escalação de Portugal, com Cristiano Ronaldo no banco de reservas, e Gonçalo Inácio e Vitinha fora da lista dos relacionados. Com um trio formado por Pedro Neto, Diogo Jota e Rafael Leão, a seleção portuguesa não conseguiu ser vertical e acabou saindo atrás do marcador, apesar do apoio de seus torcedores, que compareceram em peso no estádio da Luz.

Aos seis minutos, McLean colocou a bola para dentro da área de Portugal, McTominay apareceu sozinho e cabeceou com estilo para abrir o marcador. Sem Pepe, que anunciou sua aposentadoria, a equipe parece ter perdido em força área. Contra a Escócia, Martínez apostou em uma defesa formada por Rúben Dias e António Silva.

Aos poucos, Portugal foi se encontrando na partida e criou várias oportunidades, quase sempre na bola levantada para dentro da área. Na melhor delas, aos 30, Diogo Jota recebeu de Bruno Fernandes e mandou um 'peixinho'. O goleiro Gunn protagonizou um milagre para levar a Escócia em vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, Portugal voltou com Cristiano Ronaldo e passou a ser mais perigoso ofensivamente. A seleção, no entanto, continuou insistindo na bola alçada para dentro da área, agora, visando o craque. Foi só colocar a bola no chão, que o empate veio. Aos oito, Rafael Leão tocou rasteiro para Bruno Fernandes, que chutou de fora da área e fez 1 a 1.

Após o gol, no entanto, o jogo acabou caindo de produção, voltando a ter lances perigosos na reta final. Aos 32, Cristiano Ronaldo recebeu dentro da área e deu de calcanhar para João Félix. O atacante saiu na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro Gunn.

Cristiano Ronaldo resolveu chamar a responsabilidade e chegou a mandar duas bolas na trave. Em uma delas, o craque ficou pedindo gol, mas a bola não entrou. Na sobra, Gunn evitou que João Félix completasse.

CROÁCIA DERROTA A POLÔNIA

Com gol de Modric, meia do Real Madrid, a Croácia conquistou a primeira vitória na edição atual da Liga das Nações ao derrotar a Polônia, de Lewandowski, por 1 a 0, na Opus Arena, em Osijek.