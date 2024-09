Sinner iguala feito de Connors e Guillermo Vilas e celebra: 'Muito orgulhoso por esse momento'

Não é fácil ganhar um título de Grand Slam. Celebrar os dois primeiros em uma mesma temporada apenas Jimmy Connors (1974) e Guillermo Vilas (1977) haviam conseguido na Era Aberta do tênis. Jannik Sinner se tornou o terceiro a conquistar o feito ao erguer o troféu do US Open neste domingo - ele havia vencido o Aberto da Austrália no começo do ano e comemorou bastante.

"Incrível, não? Tantas vitórias grandes para mim nesta temporada. Começando com a Austrália e jogando tão bem lá, o que me deu confiança até agora", afirmou o italiano, dono de seis títulos no ano e desde junho na liderança do ranking mundial aos 23 anos.

Sinner valorizou muito a vitória na decisão diante de Taylor Fritz, em Nova York, por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/4 e 7/5. "Acho que me saí muito bem", disse, sorrindo. "Este título significa muito, porque o último ano da minha carreira realmente não foi fácil", enfatizou, sobre a luta com as lesões em 2023.

"Eu amo tênis, treino muito para essas etapas. Eu entendi, especialmente neste torneio, o quão importante é a parte mental neste esporte. Estou muito feliz, muito orgulhoso de compartilhar este momento com minha equipe", disse, plenamente satisfeito.

Nada, porém, de se acomodar após o ano perfeito que ainda não chegou ao fim apesar das taças no Aberto da Austrália, US Open, Masters 1000 de Miami e Cincinnati, além dos ATPs 500 de Roterdã e Halle.

"O trabalho nunca para. Sei que ainda posso melhorar. Como vimos hoje, algumas coisas", reconheceu. "Mas você tem de ter orgulho do que tem. O resto, você tem que ir atrás e trabalhar por isso. Mal posso esperar para continuar meu processo", concluiu, já pensando no Aberto da China, no fim do mês, onde defenderá o título.