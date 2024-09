Landim deve ficar no Fla

Rodolfo Landim vai deixar a presidência do Flamengo no dia 1º de janeiro de 2025, mas não sairá da gestão, caso Rodrigo Dunshee de Abranches, atual vice-presidente geral e jurídico do clube, vença as eleições em 9 de dezembro. O candidato da situação convidou Landim para ser o CEO do clube se for eleito como mandatário para o próximo triênio. A informação é do GE.

Dunshee confirmou o convite e afirmou ter demovido Rodolfo Landim da ideia de concorrer à presidência do Conselho Deliberativo. Atualmente, Reinaldo Belotti ocupa o cargo de CEO do clube.