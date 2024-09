Itabaiana vence Retrô e Anápolis empata com o Maringá pelas semifinais da Série D

O Itabaiana largou na frente nas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando foram disputados os dois jogos de ida. O time sergipano foi até Pernambuco e venceu por 1 a 0 o Retrô, enquanto no interior de Goiás, Anápolis e Maringá empataram por 1 a 1.

Os finalistas serão definidos nos jogos de volta, marcados para o próximo domingo. Os vencedores dos confrontos vão decidir o título da temporada, embora os quatro semifinalistas já tenham garantido o acesso para a Série C, em 2025.

Na Arena Pernambuco, o Itabaiana superou o Retrô com gol de Cleiton, de cabeça, ainda no primeiro tempo. Na volta, diante de sua torcida, o Itabaiana vai jogar até com a vantagem do empate para avançar às finais. O Retrô precisa vencer por dois gols de diferença. Se devolver a vantagem de um gol, então, definirá a vaga nas cobranças de pênaltis.

No estádio Jonas Duarte, em Anápolis, o time da casa levou um susto porque o Maringá saiu na frente com gol de Léo Ceará, ainda no primeiro tempo. O empate saiu somente aos 29 minutos da etapa final, com Cardoso. Quem vencer o segundo jogo, no estádio Willie Davids, irá à final. Em empate por qualquer placar levará a definição para as cobranças de pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS SEMIFINAIS:

Anápolis-GO 1 x 1 Maringá-PR

Retrô-PE 0 x 1 Itabaiana-SE