Ponte Preta e Chapecoense fazem duelo por respiro na Série B e Goiás tenta encostar no G-4

Duas partidas encerram nesta segunda-feira as disputas da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta tenta acabar com um jejum de cinco jogos sem vitória em um duelo direto com a Chapecoense para voltar a abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Goiás busca manter o embalo para voltar ao pelotão que briga pelo G-4 - zona de acesso.

Jogando em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta recebe a Chapecoense, adversária direta na luta contra o Z-4, às 21h30. O time campineiro aparece na 13ª colocação com 29 pontos e não sabe o que é vencer há cinco jogos, sendo três empates e duas derrotas. O CRB, primeiro time dentro da zona da degola, tem 25.

A Chapecoense vive um momento ainda pior. Sem vencer há dez jogos, o time catarinense está em queda livre na tabela e atualmente é o 19º colocado, sendo o vice-lanterna, com apenas 22 pontos. Empatou os últimos três jogos que entrou em campo. O Ituano, primeiro time fora do Z-4, também tem 25.

Um pouco mais cedo, às 20h, Botafogo-SP e Goiás se encontram no estádio Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). O visitante vem de dois jogos sem vitória e atualmente, com 33 pontos, tenta voltar a encostar na briga pela zona de acesso. O Vila Nova, quarto colocado, tem 42.

Os donos da casa tentam embalar o quarto jogo sem derrota para seguir abrindo distância da zona de rebaixamento. Atualmente, têm 27 pontos.

Confira os jogos dês segunda-feira pela Série B:

20h

Botafogo-SP x Goiás

21h30

Ponte Preta x Chapecoense