Paysandu confirma retorno do técnico Márcio Fernandes para reta final da Série B

A diretoria do Paysandu anunciou, nesta segunda-feira, Marcio Fernandes como o seu novo treinador para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já comandou o clube entre 2022 e 2023 e chega para substituir Hélio dos Anjos. O auxiliar técnico Márcio Fernandes Júnior, o Marcinho, também retorna.

"Estou muito feliz por retornar a esse clube, onde conquistei títulos como atleta e técnico. O grupo tem qualidade, não pode ocupar a colocação atual. Com a força do nosso torcedor, que sempre faz da Curuzu uma panela de pressão, tenho certeza que vamos voltar a vencer", afirmou o treinador de 62 anos.

Em sua última passagem, Márcio Fernandes dirigiu o Paysandu em 66 partidas, com 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas, além de conquistar o tricampeonato da Copa Verde de forma invicta.

Na atual temporada, Márcio Fernandes começou no Santo André, comandando o time em sete jogos do Paulistão. Depois foi para o Vila Nova, onde trabalhou por 14 partidas, deixando o time na sétima colocação da Série B. Curiosamente, deixou o Vila Nova após sofrer uma goleada por 6 a 0 do Paysandu no confronto de ida da final da Copa Verde, em 22 de maio.

Maurício Ettinger, presidente do Paysandu, destacou que o conhecimento do treinador sobre o clube foi fator importante para a decisão. "O Márcio já conhece a nossa realidade, trabalhou com alguns atletas do nosso elenco e tem como característica a ofensividade no modelo de atuação. Ele tem a nossa confiança para terminar a Série B de forma positiva", justificou.

O Paysandu está há nove jogos sem vencer, sendo quatro empates e cinco derrotas. Com isso, ocupa o 15º lugar com 27 pontos, dois a mais do que o CRB, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 25. O time paraense volta a campo no sábado, às 17h, quando recebe o Guarani na Curuzu, em Belém (PA), pela 26ª rodada.