Reforço anunciado

O Vasco anunciou a contratação do meio-campista Maxime Dominguez, que estava no Gil Vicente, de Portugal. O suíço de 28 anos assinou vínculo com o Cruz-Maltino até setembro de 2026 e celebrou o novo desafio em sua carreira.

"Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco, com uma linda história e uma torcida fanática. Tenho um orgulho muito grande por poder defender essa camisa. Eu sei que o Romário foi um jogador famoso, também a lenda Roberto Dinamite. Há ainda a fama dos torcedores, sei que são os melhores do Brasil", declarou o jogador suíço ao site oficial do Cruz-Maltino.

Contratado por cerca de R$ 12 milhões, Maxime Dominguez é o sexto reforço do Gigante da Colina para a sequência da temporada. Antes, o volante Souza, os meias Philippe Coutinho e Alex Teixeira, e os atacantes Emerson Rodríguez e Jean David já haviam sido anunciados.

O suíço não vai estar à disposição do técnico Rafael Paiva para o duelo de amanhã contra o Athletico-PR, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Porém, deve ser opção do treinador no clássico com o Flamengo, no Maracanã, domingo, às 18h30, pela 26ª rodada, do Campeonato Brasileiro.