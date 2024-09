Coutinho vira dúvida no Vasco

Antes tido como certo para o jogo contra o Athletico-PR amanhã, o retorno de Philippe Coutinho tem chance de não acontecer na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco vai avaliar o meia até hoje, antes da viagem a Curitiba, e pode considerar preservá-lo para o duelo.

Coutinho não vai a campo desde o dia 3 de agosto, quando foi titular no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em São Januário. Ele lesionou a coxa esquerda, mas já está recuperado há duas semanas. Porém, o camisa 11 foi diagnosticado com Covid e precisou ficar mais tempo de fora.