Além de conversar com outros atletas e se inspirar em Vinicius Júnior, Gonzalo Plata elogiou bastante o Rubro-Negro, além de chamar de 'o maior do continente'.

"É um dos maiores clubes. Havia outros times interessados, mas é muito difícil colocar na balança o que é Flamengo e o que são as outras equipes. Não pensei, desejei estar aqui, e fizeram o possível para isso", afirmou o jogador.

"Foi uma batalha de muito tempo já. Quando estava no Catar, o tema se complicava. Quando chegou a proposta do maior clube do continente é difícil recusar. Estou muito feliz de ter chegado aqui", finalizou o equatoriano.