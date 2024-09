Como Memphis Depay pode se encaixar no time de Ramón Díaz no Corinthians

Memphis Depay foi anunciado oficialmente como novo jogador do Corinthians nesta segunda-feira. O reforço holandês, que teve passagens por Espanha, Inglaterra e França ao longo de sua carreira, chega como a contratação midiática bancada pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time paulista, e deve ser útil no esquema tático de Ramon Díaz na reta final desta temporada.

O atacante de 30 anos, no entanto, não foi inscrito na Copa do Brasil - o prazo para que isso ocorresse se encerrou na segunda-feira e o jogador não consta no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Mesmo que o Corinthians avance diante do Juventude nesta quarta-feira, o jogador já não poderá se juntar ao elenco que disputará a semifinal e uma eventual decisão da competição nacional. Ele assinou contrato até dezembro de 2026.

Ele poderá ser utilizado na Copa Sul-Americana - o time está nas quartas de final e encara o Fortaleza - e na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou, Díaz não definiu um time titular para o ataque. Com a chegada de novos reforços para a posição - Hector Hernández e Talles Magno -, o treinador tem testado vários jogadores para o setor.

Desde a partida contra o Bahia, o esquema que tem se mantido no Corinthians é o 3-4-2-1, com um centroavante de referência e com Talles Magno caindo pela esquerda. Foi nesses moldes que o time venceu o Flamengo, na última partida antes da parada para a Data Fifa e é possível imaginar que o treinador mantenha o esquema tático da equipe, apenas realizando o encaixe do holandês.

Ao longo de sua carreira, Depay atuou principalmente como um ponta-esquerda e centroavante. No Atlético de Madrid, último clube que defendeu, passou maior parte como um reserva - também sofreu com constantes lesões musculares, que encurtaram sua passagem. Quando entrou, seja como titular ou no decorrer da partida, jogou como um segundo atacante, pelo lado esquerdo do campo.

Essa é a principal característica do atacante. Mesmo que tenha experiência como referência no ataque - foi utilizado dessa forma pela seleção holandesa na Eurocopa -, Depay é um jogador que se encaixa melhor como uma segunda opção no setor, já que tem características mais versáteis, além de goleador. Pelo Lyon, onde viveu o melhor momento da carreira, chegou a somar 20 gols e 12 assistências na temporada 2020/2021 do Campeonato Francês.

Se Díaz optar por manter o 3-4-2-1, Depay pode atuar tanto como referência no ataque, quanto pelo lado esquerdo. A segunda opção é menos provável, já que forçaria o treinador argentino a adaptar Talles Magno pelo lado direito do campo ou até como centroavante.

Caso o técnico tente outras formações para o Corinthians, há mais possibilidades de encaixe para Depay. Em um eventual 4-4-2, como jogava no Atlético de Madrid, ele pode atuar como um segundo atacante pelo lado esquerdo, mais recuado, ao lado de Talles Magno ou de Yuri Alberto, por exemplo.

Há de se considerar também a chegada do meia peruano Andre Carrillo. O jogador atua pela direita, ainda não foi anunciado pelo clube, mas já consta no BID da CBF. Para encaixá-lo no time titular, o 4-2-3-1 pode ser utilizado, com Rodrigo Garro centralizado no meio-campo e Talles Magno pela esquerda, além de Carrillo na direita. Nesse formato, Depay atuaria em esquema semelhante daquele da seleção holandesa.

"Acho que o Brasil tem um campeonato de nível técnico forte, mas não conheço muito a respeito. Fica muito longe. Isso mostra que ele (Depay) ainda é parte da seleção holandesa. Memphis está com dificuldade para voltar. Por isso, o mais importante é Memphis se manter em forma e ter ritmo de jogo", afirmou Ronald Koeman, treinador da Holanda.