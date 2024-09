Alex Telles treina 2 dias no Botafogo e diz que quer estrear sábado contra o Corinthians

Recém-contratado do Botafogo, o lateral-esquerdo Alex Telles afirmou que gostaria de estrear pelo novo time no sábado contra o Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas que a decisão é do técnico Artur Jorge.

"Isso (possibilidade de enfrentar o Corinthians) vou deixar para o mister Artur. Troquei uma ideia com ele hoje também e temos algumas coisas a acertar", afirmou o jogador de 32 anos que estava no Al-Nassr e reconhece não estar 100% fisicamente.

Ele afirmou que vinha de um período de folga no time da Arábia Saudita e, com a negociação, ficou praticamente uma semana sem treinar no campo. "Mas já estou com dois dias de treino no Botafogo com os meninos. Estou evoluindo muito bem, acredito que até sábado vou ter uma evolução maior ainda. Se depender de mim quero jogar."

O Botafogo é o líder do Brasileiro com 50 pontos em 25 jogos. O Fortaleza tem 48 com uma partida a menos, e o Palmeiras tem 47. Além disso, o time está nas quartas de final da Libertadores, na qual enfrenta o São Paulo. O lateral foi questionado sobre a expectativa de jogar a competição sul-americana.

"Primeiro o jogo mais importante é sábado, já que estamos liderando o Brasileirão e é um título que todo mundo quer vencer, inclusive eu", afirmou Alex Telles. "Sobre a Libertadores, joguei em 2013 e é um campeonato que todo atleta quer jogar, como a Liga dos Campeões na Europa."

Com passagem pela seleção brasileira, Alex Telles disse acreditar que sua volta ao Brasil após jogar mais de 10 anos fora do país e defender grandes clubes como Porto, Inter de Milão e Manchester United pode ajudar a ser convocado novamente.

"Tenho muito a oferecer ao futebol. Quero defender camisa do Botafogo da melhor maneira possível e acredito muito que posso chegar à seleção fazendo meu trabalho. Venho com esse intuito", afirmou.

O lateral vai usar a camisa 13, que já foi de Zagallo, no Botafogo fez questão de encerrar sua entrevista apresentação dizendo: "Telles no Fogão tem 13 letras".