Vexame atrás de vexame

O Brasil teve uma atuação ruim e perdeu para o Paraguai por 1 a 0, no Defensores del Chaco, na noite de ontem, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Diego Gómez, no primeiro tempo, anotou o único gol do jogo. Com o resultado, a Albirroja findou um jejum de 16 anos sem vencer a Seleção. A última derrota da Canarinho para os paraguaios havia sido no dia 15 de junho de 2008 - no período, foram cinco triunfos brasileiros e cinco empates.

A Seleção Brasileira soma dez pontos e, agora, ocupa a quinta colocação. O próximo compromisso da equipe de Dorival Júnior será contra o Chile, fora de casa, em partida prevista para o dia 10 de outubro, pelas Eliminatórias.

A Seleção decepcionou no primeiro tempo. O Brasil iniciou a partida com um amplo domínio da posse de bola e trocava passes para tentar furar o sistema defensivo do Paraguai, mas não teve sucesso.

A Albirroja se fechou bem e abriu o placar logo em sua primeira finalização, aos 18 minutos. Após cruzamento na área brasileira, Gabriel Magalhães cortou de cabeça, mas Diego Gómez pegou o rebote. O camisa 8 limpou a marcação de Bruno Guimarães e finalizou de trivela, sem chances de defesa para Alisson.

No intervalo, Dorival promoveu as entradas dos atacantes Luiz Henrique e João Pedro nas vagas de Bruno Henrique e Endrick. A ideia era deixar o time mais ofensivo, e a Seleção até mostrou outra postura nos primeiros 12 minutos.

Nesse espaço de tempo, o Brasil criou três chances e finalizou duas vezes. A melhor oportunidade veio ao dois minutos. Após uma longa troca de passes, João Pedro descolou ótima enfiada para Rodrygo, que mesmo de frente para Gatito, pegou mal e isolou.

No fim das contas, a Seleção até mostrou melhora em relação ao desempenho do primeiro tempo, mas foi insuficiente para buscar o empate.