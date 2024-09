Inter busca ampliar bom momento contra o Fortaleza, que mira liderança do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro terá mais um jogo atrasado realizado nesta quarta-feira, às 19h30, quando Internacional e Fortaleza se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 19ª rodada. Os donos da casa estão em bom momento, assim como os cearenses, que podem voltar à liderança.

O Internacional está há três jogos sem perder, sendo duas vitórias e um empate. Com isso, saltou para 32 pontos, em décimo lugar. Se vencer, conseguirá ultrapassar Atlético-MG (33) e Vasco (34), assumindo a oitava posição. Como mandante, vem de dois empates e duas vitórias. O time gaúcho ainda seguirá com dois jogos atrasados, contra Flamengo e Red Bull Bragantino.

O técnico Roger Machado terá desfalques importantes, já que o goleiro Rochet e os atacantes Borré e Valencia estão com as seleções nacionais. Além disso, o atacante Wesley está suspenso. Com isso, Anthoni deve ser titular no gol e Alario ganhar chance no ataque. Alan Patrick também pode entrar no meio-campo.

Agustín Rogel e Gabriel Mercado voltam de suspensão e disputam uma vaga na zaga com Vitão. Outra boa notícia é que o goleiro Fabrício, o lateral Braian Aguirre e o atacante Wanderson voltaram a treinar e podem aparecer entre os relacionados.

Roger Machado admitiu que já pensa na Libertadores. "Penso que a gente construiu uma base importante com a contratação de jogadores. A partir de agora, é ampliar a janela de bons resultados. As posições classificatórias para a Libertadores estão ali na frente, penso que é o nosso horizonte."

O Fortaleza perdeu o último jogo no Brasileirão, justamente o confronto direto com o Botafogo, por 2 a 0. Antes disso, estava invicto há dez jogos, sendo nove vitórias e um empate. Este é o único jogo atrasado do time cearense, que soma 48 pontos, em segundo lugar, atrás apenas do Botafogo, com 50 pontos e sem jogos atrasados.

As novidades para o técnico Juan Pablo Vojvoda são Calebe e Marinho, liberados pelo departamento médico e ficam como opções no banco de reservas. Por outro lado, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco está no departamento médico e a vaga terá Felipe Jonatan.

Outras baixas são o zagueiro Kuscevic e o meia Kervin Andrade, estão com suas seleções nacionais, e o zagueiro Tomás Cardona, suspenso. Com isso, o setor defensivo deve ser formado por Brítez e Titi.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FORTALEZA

INTERNACIONAL - Anthoni; Nathan, Vitão, Gabriel Mercado e Alexandro Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario. Técnico: Roger Machado.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (PR).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).