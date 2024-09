Juventude é pedra no sapato

Na busca por se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Fluminense terá pela frente uma pedra no sapato desta temporada. Afinal, o Flu ainda não conseguiu derrotar o Juventude em 2024, depois de três jogos, um pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil.

Na Copa do Brasil, perdeu por 3 a 2 em Caxias do Sul. No Maracanã, os times empataram por 2 a 2, e o Flu foi eliminado.

No primeiro turno do Brasileirão, as equipes se enfrentaram no Rio. O lateral-esquerdo Marcelo abriu o placar, de pênalti. Todavia, o time, que ainda era comandado pelo técnico Fernando Diniz, cedeu o empate no segundo tempo, com tento de Jadson.