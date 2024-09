Jogador espanhol é condenado por agressão sexual por toque inadequado em mascote de clube

O jogador de futebol espanhol Hugo Mallo foi condenado nesta quinta-feira por agressão sexual por tocar inapropriadamente em um mascote antes de uma partida do Campeonato Espanhol, em 2019.

O ex-jogador do Celta de Vigo tocou nos seios da mulher que estava usando a fantasia de periquito do Espanyol enquanto os jogadores se alinhavam para se cumprimentarem antes do início da partida.

Mallo foi condenado pela Justiça espanhola nesta quinta e terá que pagar uma multa de 6 mil euros (cerca de R$ 37,4 mil) e mais mil euros (R$ 6,2 mil) em danos à vítima. O atleta de 33 anos, que também terá que bancar os custos legais do processo, negou ter cometido qualquer ato inadequado e pode apelar da sentença.

O caso foi inicialmente rejeitado pelas autoridades judiciais espanholas, mas essa decisão foi anulada em apelação. Na época, Mallo postou uma declaração no Instagram pedindo "respeito" e apontando que nem o Celta e nem o Espanyol encontraram evidências de irregularidades em seu comportamento.