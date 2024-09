Depay se inspira em Ronaldo no Corinthians e destaca Brasileirão: 'Meca do futebol'

Depois de assistir à emocionante classificação do Corinthians na Copa do Brasil de camarote, o astro holandês Memphis Depay foi apresentado oficialmente pela diretoria nesta quinta-feira. Aos 30 anos, o atacante chega com a missão de resolver o problema no setor ofensivo do time, que briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

O Corinthians tem o terceiro pior ataque do Brasileirão, com 22 gols, na frente apenas de Atlético-GO (21) e Fluminense (20). O atacante balançou as redes 11 vezes pelo Atlético de Madrid na última temporada - são 93 gols em 193 partidas em cinco anos - e espera fazer a diferença na frente. O próprio Ramón Díaz citou a falta de um centroavante em grande fase para justificar a dificuldade do time em sair da zona de rebaixamento.

"Sei da situação do Corinthians, mas ontem eu entendi o que é jogar pelo Corinthians e senti o espírito de luta. Temos de lutar e competir", comentou o novo camisa 94 do Corinthians, que diz se inspirar em Ronaldo, ídolo alvinegro. "Ja joguei em diferentes posições. Ontem criamos muitas oportunidades e espero me beneficiar delas para começar a marcar gols."

O novo craque corintiano fez elogios à recepção dos torcedores no aeroporto. "Quando cheguei já me senti em casa. A cultura brasileira é muito parecida com a africana, da qual tenho raízes. Posso dizer que isso vai me ajudar a colocar o coração dentro de campo."

Depay chega ao futebol brasileiro com status de estrela. O atacante irá recebe rum salário de R$ 3 milhões por mês, o maior do País, que será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube - o acordo com a bet previa R$ 57 milhões para a contratação de um nome de impacto. Com contrato até julho de 2026, o jogador vai acumular aproximadamente R$ 70 milhões em vencimentos ao fim do período.

Um ponto de interrogação quanto à chegada de Depay ao Corinthians é o seu condicionamento físico. O holandês passou um total de 626 dias afastado por contusão a partir da temporada 2019/20. À época, o jogador defendia o Lyon e sofreu um rompimento de ligamento cruzado quando vivia boa fase. Posteriormente, foi perseguido por problemas musculares.

"As últimas duas temporadas não foram as melhores. Jogamos muitos jogos aqui (no Brasil) e preciso me preparar para jogar o quanto antes", disse o atacante, que espera se manter em alto nível para continuar atuando pela seleção holandesa e ser convocado para a Copa do Mundo.

A chegada de Depay ao Corinthians coincide com um movimento de jogadores estrangeiros com histórico no futebol europeu desbravando o mercado brasileiro. São os casos do dinamarquês Braithwite (Grêmio), o francês Payet (Vasco) e o congolês Bolasie (Criciúma).

Ele falou sobre os motivos que levaram ele a aceitar a proposta do clube brasileiro. "Quando fiz 30 anos me perguntei o que posso fazer para me deixar feliz e por isso estou aqui. Acredito que tudo na vida tem um propósito, e a energia que senti nos esforços colocados, da diretoria, e dos torcedores, foi algo que nunca tinha experimentado antes. Por que estou aqui? E algo que vai além da minha compreensão", comentou.

"Acho que precisamos reconhecer de onde vem o futebol autêntico, o 'jogo bonito'. Aqui é a Meca do futebol. É uma liga top que eu tinha de experimentar."

Classificado a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians ainda não sabe se vai poder contar com Depay no torneio. Isso porque o jogador foi regularizado um dia depois da data limite para a inscrição. O departamento jurídico do clube tenta encontrar uma brecha para resolver a situação. A CBF descarta a possibilidade de exceção.

Depay, que jogou a Eurocopa, ainda não tem data para estrear. O atacante ainda está se adaptando cidade e busca casa em São Paulo. O jogador, que possui uma chef brasileira, comentou que gostou de experimentar estrogonofe e arroz com feijão. O atleta que também é rapper nas horas vagas, não descartou a possibilidade de conhecer artistas brasileiros para eventuais parcerias.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando enfrenta o líder Botafogo, no Rio de Janeiro, às 21h, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time paulista está na 17ª posição, com 25 pontos, a dois do Fluminense, com 27, primeiro time fora da zona da degola.