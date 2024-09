Guarani tem disputa na lateral esquerda após boa estreia de reforço na Série B

A estreia de Emerson Barbosa com a camisa do Guarani, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, criou uma nova disputa interna no time de Campinas. O lateral-esquerdo se destacou, apesar da derrota para o América-MG por 3 a 0, o que abriu a concorrência com Jefferson pela vaga de titular da posição.

Jefferson vem sendo titular do Guarani, somando 19 jogos, mas não tinha concorrência. Com a chegada de Emerson, o cenário pode mudar visando o duelo com o Paysandu fora de casa. Diante dos mineiros, Emerson entrou aos 24 minutos do segundo tempo justamente no lugar de Jefferson.

A principal dúvida, porém, é no ataque, já que Airton sofreu uma entorse no joelho e deve ser vetado pelo departamento médico. Se isso acontecer, Marlon Douglas, que entrou em seu lugar contra o América-MG, desponta como favorito para ser titular.

O goleiro Vladimir e o zagueiro Douglas Bacelar, titulares absolutos, estão pendurados com dois cartões amarelos e podem virar desfalques na sequência.

Diante do América, o Guarani voltou a perder após quatro jogos, sendo três vitórias e um empate. Assim, segue na lanterna com 21 pontos, quatro a menos do que o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 25.

O time de Campinas, porém, tem um jogo atrasado diante do Botafogo. O confronto com o Paysandu, pela 26ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).