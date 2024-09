Neymar no Brasileirão? Novo reforço do Corinthians revela papo com craque: 'Volte para casa'

Memphis Depay, em um dia no Brasil, mostrou o porquê de ser a aposta do Corinthians como reforço midiático, bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster. Além da esperança de gols, o atacante impulsionou as redes sociais do clube e espera um retorno financeiro com as ações de marketing. Neymar, atualmente no Al-Hilal, é um dos que se impressionou com a chegada do holandês e conversou com o novo reforço corintiano.

"Muito f*** esse cara ir jogar no Brasil... que venham mais e mais craques desse nível pro futebol brasileiro", escreveu Neymar em seu Instagram após o anúncio da chegada de Memphis. "Bem-vindo ao Brasil, irmão. Aproveite o meu país." O atacante respondeu holandês e disse que espera o jogador do Al-Hilal um retorno em breve. "Oro para que você volte para casa para abençoar seu país novamente com seu talento", respondeu, também pelas redes sociais.

Nesta quinta-feira, na primeira entrevista coletiva de Memphis como atleta corintiano na Neo Química Arena, ele reforçou a conversa que teve com Neymar antes de aceitar a proposta do Corinthians. "Conversei com Neymar e outros brasileiros. O que sabiam da cultura, do país, do clube. Olhei para mim mesmo e perguntei: 'o que eu sinto?'", contou o atacante. "Dentro de mim está uma grande energia. Tenho que seguir essa voz. Quando tive aquela sensação, orei, pensei e dei esse passo (para o Brasil)."

Memphis acertou contrato com o Corinthians até julho de 2026 - inicialmente, por um "erro de comunicação, foi informado que o vínculo do atacante iria até dezembro de 2026. Ele receberá por volta de R$ 3 milhões por mês, totalizando mais de R$ 70 milhões. A contratação foi possível por meio do aporte da casa de apostas que patrocina o clube, que reservou R$ 57 milhões para uma contratação midiática.

O atacante holandês assinou o contrato ainda na Europa e teve a situação regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na manhã de terça-feira, que impediu que o Corinthians o inscrevesse na Copa do Brasil - o prazo para isso se encerrou às 23h59 de segunda-feira. Entretanto, pelo contrato do holandês ter se iniciado no dia anterior - como consta no sistema da entidade -, o clube tenta a última cartada para contar com o atleta, já que se classificou para a semifinal após eliminar o Juventude.

"Quando fiz 30 anos me perguntei o que posso fazer para me deixar feliz e por isso estou aqui. Acredito que tudo na vida tem um propósito, e a energia que senti nos esforços colocados, da diretoria, e dos torcedores, foi algo que nunca tinha experimentado antes. Por que estou aqui? E algo que vai além da minha compreensão", comentou Memphis. "Acho que precisamos reconhecer de onde vem o futebol autêntico, o 'jogo bonito'. Aqui é a Meca do futebol. É uma liga top que eu tinha de experimentar."

No Campeonato Brasileiro, o holandês já pode fazer sua estreia neste sábado, no estádio Nilton Santos, contra o Botafogo; na Sul-Americana, o prazo para inscrevê-lo se encerra na sexta-feira. A data em que poderá defender o clube, no entanto, ainda não está definida. O clube e comissão técnica, liderada pelo treinador Ramón Díaz, pregam cautela para utilizar o reforço até que ele tenha plenas condições físicas.

"Fizeram um esforço enorme para contratá-lo. Vimos como esse jogador transcende. Esperamos ele bem o mais rápido possível", afirmou o comandante argentino. "É um quadro muito importante. Ver a trajetória europeia que ele tem, nos dá um salto de qualidade. Vamos mostrar para ele o que é o Corinthians, o que é o futebol brasileiro."

Memphis irá adotar a camisa 94 no Corinthians - em referência ao ano em que nasceu. Nesta quarta-feira, além de acompanhar a classificação corintiana na Neo Química Arena, foi recebido por torcedores no aeroporto de Guarulhos, visitou as instalações e o memorial do clube. Também interagiu com membros das torcidas organizadas na Fazendinha, antigo estádio do Corinthians.