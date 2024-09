Erro em anúncio de contrato muda os gastos do Corinthians com Memphis? Veja valores

O Corinthians admitiu, nesta quinta-feira, ter cometido um erro ao anunciar o tempo de contrato de Memphis Depay, que assinou até 31 de julho de 2026 e não até 31 de dezembro de 2026, como informado pelo clube na segunda-feira. Isso significa que os R$ 70 milhões que serão pagos ao atleta durante o vínculo com o clube paulista serão divididos em 23 meses, em vez dos 29 previstos de acordo com o comunicado oficial de três dias atrás.

O valor final, portanto, não muda, mas o gasto mensal será maior. A cada mês, o jogador holandês tem de receber pouco mais de R$ 3 milhões, quantia que pode aumentar em caso do atingimento de metas que garantem pagamentos bônus ao atleta. Grande parte do salário será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians desde o fim de julho.

No contrato de patrocínio, foi acertado que a casa de aposta destinaria R$ 57 milhões para a contratação de um atleta de impacto, midiático. A marca garantiu ao clube que poderá arcar com os valores acordados em julho, mesmo com a investigação em curso contra Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte, pela Polícia Civil. Os outros R$ 13 milhões virão de outras fontes de renda do clube.

"A gente entende todos os questionamentos. A gente sabe das dificuldades que o Corinthians passou. Mas a gente entendeu que era possível, tem falado sobre isso, sobre o time que o Corinthians tem montado", disse Fabinho Soldado, após a vitória por 3 a 1 frente ao Juventude, ao ser questionado na zona mista da Neo Química Arena se o clube conseguirá arcar com valores tão altos.

"Não é só um executivo de futebol por trás, existe um trabalho enorme. o presidente, o departamento financeira, jurídico. Então, a gente tem muita consciência do que é a contratação do atleta. O Corinthians vai honrar os compromissos e espera que, com essa contratação e todas que chegaram, fique forte em busca dos nossos objetivos", concluiu.

O atacante holandês assinou o contrato com o Corinthians ainda na Europa e teve a situação regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na manhã de terça-feira, que impediu que o Corinthians o inscrevesse na Copa do Brasil. Entretanto, pelo contrato do holandês ter se iniciado na segunda-feira - como consta no sistema da entidade -, o clube tenta a última cartada para contar com o atleta, já que se classificou para a semifinal após eliminar o Juventude.

No Campeonato Brasileiro, o holandês já pode fazer sua estreia neste sábado, no estádio Nilton Santos, contra o Botafogo; na Sul-Americana, o prazo para inscrevê-lo se encerra na sexta-feira, 13. A data em que poderá defender o clube, no entanto, ainda não está definida. O clube e comissão técnica, liderada pelo treinador Ramón Díaz, pregam cautela para utilizar o reforço até que ele tenha plenas condições físicas.